Лондон, , 10:34 — REGNUM В Великобритании уже сегодня, 6 июня, могут запустить процедуру вотума недоверия лидеру Консервативной партии и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Как сообщил редактор телеканала ITV Пол Бренд, ожидается, что соответствующее заявление сделает глава комитета 1922 Грэм Брейди, объединяющего рядовых, не входящих в правительство депутатов-консерваторов.

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«Грэм сделает короткое заявление перед камерами, а затем в течение нескольких дней последует тайное голосование депутатов-консерваторов», — указал Пол Брэнд.

Напомним, вотум доверия проходит, если более 54 депутатов от Консервативной партии официально требуют от лидера покинуть свой пост. При этом Бренд отмечает, что письма от депутатов с таким требованием уже «накапливаются» и только глава комитета 1922 знает, сколько их уже было получено. Однако Брейди не раскрывает их количество, пока публично не объявит, что порог достигнут.

По данным телеканала, уже более 30 депутатов-консерваторов публично призвали премьер-министра уйти в отставку на фоне последствий разоблачений о вечеринках на Даунинг-стрит, проводимых во время объявленного из-за пандемии коронавируса общенационального карантина.

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Как заявил Джесси Норман, член парламента от Херефорда и Южного Херефордшира, нынешние политические приоритеты Джонсона «глубоко сомнительны» и что нет никаких обстоятельств, при которых он мог бы работать в возглавляемом им правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая бывший министр культуры страны и генеральный прокурор Англии и Уэльса Джереми Райт обратился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с призывом уйти в отставку из-за скандала с вечеринками во время общенационального, связанного с COVID-19 локдауна.

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