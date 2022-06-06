Тбилиси, 6 июня, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Жителям Грузии, которые хотят, чтобы страна вступила в Евросоюз, нужно сменить действующую власть и так доказать, что общество в стране является европейским. Об этом заявил журналистам экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Грузия

«Мы часто говорим, что власть у нас не годится, что действительно так. А когда власть не годится, европейское общество действует соответствующе и меняет власть», — заявил Угулава.

По его мнению, смена власти в Грузии якобы будет «экзаменом» для грузинского общества на вхождение в ЕС. Если общество так решит, то его никто не сможет остановить. Для этого нужно определить, каким путём должна двигаться страна.

«У нас вопрос стоит так: мы реально идём в сторону Европы, топчемся на месте, или снова попадём в российскую орбиту», — добавил экс-мэр.

Напомним, что Грузия 3 марта подала заявку на вступление в ЕС, и в связи с этим Брюссель прислал ей анкету-опросник. Первую часть Тбилиси передал 2 мая, вторую половину — 10 мая. Лидеры оппозиционных партий Грузии заявляют, что с такой властью страну якобы не примут в ЕС.