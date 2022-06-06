Мадрид, , 09:59 — REGNUM Президент испанской компании Naturgy Франсиско Рейнес заверил, что газовый контракт с Алжиром не находится под угрозой, несмотря на ситуацию вокруг Марокко и Западной Сахары. Об этом он заявил в интервью испанскому изданию La Vanguardia.

Флаг Испании Efraimstochter

По его словам, позиция алжирского правительства по марокканской проблеме не должна влиять и не влияет на поставки газа из Алжира.

Рейнес назвал Алжир ключевым поставщиком газа для Испании и отметил, что контракт с алжирской компанией Sonatrach, основным поставщиком газа, рассчитан до 2032 года, и что стороны готовы его продлить.