Мадрид, 6 июня, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Президент испанской компании Naturgy Франсиско Рейнес заверил, что газовый контракт с Алжиром не находится под угрозой, несмотря на ситуацию вокруг Марокко и Западной Сахары. Об этом он заявил в интервью испанскому изданию La Vanguardia.

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По его словам, позиция алжирского правительства по марокканской проблеме не должна влиять и не влияет на поставки газа из Алжира.

Рейнес назвал Алжир ключевым поставщиком газа для Испании и отметил, что контракт с алжирской компанией Sonatrach, основным поставщиком газа, рассчитан до 2032 года, и что стороны готовы его продлить.