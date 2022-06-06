Москва, 6 июня, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Работу председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по укреплению российской национальной валюты считает талантливой посол США в Москве Джон Салливан.

Джон Салливан

«Председатель Центрального банка — исключительно талантливый человек, она провела великолепную работу по временному укреплению рубля, может быть, даже чрезмерному. Курс рубля вырос», — сказал он в интервью ТАСС.

При этом Салливан заявил, что, по его мнению, со временем влияние антироссийских санкций Запада на нашу страну увеличится и добавил, что на месте граждан России он бы тревожился по поводу влияния этих ограничений на российскую экономику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол США в Москве Джон Салливан не исключил возможность того, что Россия и США могут закрыть свои посольства в Вашингтоне и Москве.