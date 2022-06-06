Уровень поддержки политики главы Южной Кореи вырос до 53% — опрос
Сеул, 6 июня, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали незначительный рост уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.
Согласно результатам опроса, проведенного 2 июня среди 1000 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 53%, что на 2% больше по сравнению с опросом, проводившимся на третьей неделе мая.
Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 34% респондентов.
Среди причин поддержки президента участники опроса отметили диалог с народом, выполнение предвыборных обещаний, решительность, активность, упорство и перенос новым главой государства президентской администрации.
Среди причин отрицательной оценки указываются перенос администрации, кадровая политика, отношение к своим обязанностями, нехватка опыта.
Уровень поддержки правящей партии «Сила народа» составил 45%, оппозиционной Демократической партии «Тобуро» — 32%.