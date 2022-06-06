Сеул, 6 июня, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали незначительный рост уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

대한민국 대법원 Юн Сок Ёль

Согласно результатам опроса, проведенного 2 июня среди 1000 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 53%, что на 2% больше по сравнению с опросом, проводившимся на третьей неделе мая.

Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 34% респондентов.

Среди причин поддержки президента участники опроса отметили диалог с народом, выполнение предвыборных обещаний, решительность, активность, упорство и перенос новым главой государства президентской администрации.

Среди причин отрицательной оценки указываются перенос администрации, кадровая политика, отношение к своим обязанностями, нехватка опыта.

Уровень поддержки правящей партии «Сила народа» составил 45%, оппозиционной Демократической партии «Тобуро» — 32%.