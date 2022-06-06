Лондон, 6 июня, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Среди жителей Британии снова вспыхнуло недовольство премьер-министром страны Борисом Джонсоном из-за скандала с вечеринками в его резиденции в период связанного с COVID-19 локдауна, что может грозить ему вотумом недоверия. Об этом 6 июня сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

Think London Борис Джонсон

По информации издания, за отставку действующего главы британского правительства на сегодняшний день выступило достаточное число членов парламента страны для проведения голосования по этому вопросу.

Также напоминается, что новый всплеск недовольства вечерниками в резиденции Джонсона во время локдауна произошел из-за обнародования отчёта о расследовании произошедшего, где говорится, что этот факт свидетельствует об отсутствии у Джонсона качеств руководителя и способности принимать правильные решения. Это обстоятельство ошеломило многих жителей Британии.

Кроме того, отмечается, что в данный момент 25 членов британской Консервативной партии открыто поддержали вотум недоверия премьеру, а для голосования по этому вопросу нужно 54 гих олоса для направления соответствующего письменного обращения в Комитет 1922, то есть парламентское объединение депутатов из Консервативной партии в Палате общин.

При этом отмечается, что, по сообщениям от консерваторов и от членов британской оппозиции, такое число членов парламента страны уже почти есть или даже оно превышено. В то же время, в ряде СМИ Британии указывают, что ряд парламентариев уже считает, что 8 июня будет проведено голосование по этому вопросу.

Отметим, сам премьер-министр Британии Джонсон уже не раз извинялся за нарушения ограничений, однако не собирается покидать свой пост.