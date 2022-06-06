Лондон, 6 июня, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Великобритания поставит Украине реактивные системы залпового огня, способные поражать цели на расстоянии до 80 км, заявил в понедельник, 6 июня, глава минобороны Великобритании. Этот шаг согласован с США в ответ на действия России, передает Reuters.

Cpl Jamie Peters RLC Реактивная система залпового огня M270 MLRS

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что поддержка Украины со стороны Великобритании будет меняться по мере изменения тактики России, объясняя «подарок» в виде систем залпового огня M270.

«Эти высокоэффективные РСЗО позволят нашим украинским друзьям лучше защищаться от жестокого применения дальнобойной артиллерии», — говорится в заявлении Уоллеса.

На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон поставит Украине высокомобильные артиллерийские ракетные системы M142, или HIMARS, после того как получит от Киева заверения в том, что они не будут использоваться для поражения целей на российской территории.

Президент России Владимир Путин предупредил, что будут приняты ответные меры.