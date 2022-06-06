Британия отправит на Украину пусковые установки M270
Лондон, 6 июня, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Великобритания поставит Украине реактивные системы залпового огня, способные поражать цели на расстоянии до 80 км, заявил в понедельник, 6 июня, глава минобороны Великобритании. Этот шаг согласован с США в ответ на действия России, передает Reuters.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что поддержка Украины со стороны Великобритании будет меняться по мере изменения тактики России, объясняя «подарок» в виде систем залпового огня M270.
«Эти высокоэффективные РСЗО позволят нашим украинским друзьям лучше защищаться от жестокого применения дальнобойной артиллерии», — говорится в заявлении Уоллеса.
На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон поставит Украине высокомобильные артиллерийские ракетные системы M142, или HIMARS, после того как получит от Киева заверения в том, что они не будут использоваться для поражения целей на российской территории.
Президент России Владимир Путин предупредил, что будут приняты ответные меры.