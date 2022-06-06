Хабаровск, , 09:07 — REGNUM В Хабаровском крае «Марафон зелёных дел» завершился шествием юных экологов — более 250 ребят прошли по Хабаровску с плакатами, призывающими беречь природу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Будущее дерево Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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В рамках марафона, участники раздали прохожим семена кедра, а после и сами высадили 20 саженцев на берегу Амура.

Ранее прошёл экологический форум. Его участники высадили 30 абрикосовых деревьев на улице Шевченко.

Жители села Богородское Ульчского района создали «Сад памяти». А в селе Нижнетамбовское Комсомольского района наградили самых активных эковолонтёров.

Как сообщало ИА REGNUM, около 30 тыс. человек присоединились к серии экологических акций, которые прошли в День эколога почти во всех субъектах России. Участники Марафона зелёных дел убирали территории от мусора, очищали берега рек, озёр и морей, сдавали вторсырьё на переработку, сажали деревья, помогали приютам и отказывались от автомобилей.