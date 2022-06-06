Вена, 6 июня, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Ожидается, что крупнейшие европейские страны и Соединенные Штаты будут добиваться осуждения Ирана на заседании Международного агентства по атомной энергии на фоне зашедших в тупик переговоров по возрождению ядерной сделки 2015 года, передает 6 июня France-Presse.

Hossein Ostovar АЭС в Бушере. Иран

Резолюция, подготовленная Соединенными Штатами, Великобританией, Францией и Германией, выражает их растущее нетерпение, и дипломаты предупреждают, что окно для спасения сделки закрывается.

Совет управляющих МАГАТЭ будет заседать с 6 по 10 июня в Вене.

Если резолюция, призывающая Иран «в полной мере сотрудничать» с МАГАТЭ, будет принята, это будет первая инициатива с осуждением Ирана с июня 2020 года.

Переговоры о возобновлении соглашения начались в апреле 2021 года с целью вернуть Соединенные Штаты в сделку и вновь снять санкции с Ирана, а также заставить его сократить его наращенную ядерную программу.

Знаковое соглашение 2015 года, которое обещало Тегерану облегчение санкций в обмен на ограничение его ядерной программы, начало разваливаться в 2018 году, когда из него вышел тогдашний президент США Дональд Трамп.

В последние месяцы переговоры о возобновлении соглашения зашли в тупик.

Координатор переговоров, представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель предупредил в соцсети, что возможность возвращения к сделке «сокращается».

«Но мы еще можем договориться, если приложим дополнительные усилия», — сказал он.