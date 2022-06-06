Чарикар, Афганистан, 6 июня, 2022, 08:07 — ИА Регнум. В афганской провинции Парван прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает газета «8 Собх».

mikegi Взрыв

Взрыв произошёл во второй половине дня 5 июня в девятом районе города Чарикар — административного центра провинции. По словам источников, бомба взорвалась, когда боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) собрались возле одного из жилых домов для проведения операции.

Источники сообщают, что после взрыва талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержали четырёх человек, предположительно связанных с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эти люди проживали в двухэтажном доме, который был полностью разрушен взрывом.

Никаких подробностей о характере взрыва и пострадавших пока не сообщается. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также не дали комментариев.