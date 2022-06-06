Москва, 6 июня, 2022, 14:45 — ИА Регнум. У Германии есть все возможности для создания заявленной Олафом Шольцем крупной и сильной армии. Об этом 6 июня ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Mil.ru Военный оркестр бундесвера

«Олаф Шольц в любом случае будет пытаться создать реально боеспособную и мощную армию, о которой он заявлял ранее. Для этого у него есть главное — деньги», — заявил эксперт.

По мнению политолога, у Германии достаточно средств, чтобы не только купить американское оружие, но и спонсировать собственные оружейные концерны.

«Эти концерны уже находятся на низком старте и потирают от удовольствия руки», — отметил политолог.

Оружие немцы делать не разучились, считает Борисов, не будет у бундесвера и проблем с личным составом.

«Не надо смеяться над бундесвером как над «ЛГБТ-войсками». Немцы найдут и рекрутируют достаточное количество настоящих профессионалов, в этом сомневаться не стоит. И потешаться над ними не стоит. И как показывает реальность, в Германии немецкое общество пока не готово к антивоенным протестам. Так что уж лучше бы немцы продолжали играть в футбол, чем вооружаться» — заключил эксперт.

Напомним, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о стремлении создать самую большую и самую мощную армию в Европе.