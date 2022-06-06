Екатеринбург, 6 июня, 2022, 07:34 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на дублёре Сибирского тракта появились необычные камеры. Они измеряют параметры транспортного потока, пишут СМИ.

Bidgee Дорожная камера

Приборы обладают яркой инфракрасной подсветкой, которая обеспечивает фиксацию скорости, интенсивности и состава транспортного потока. При этом камера не нацелена на передачу данных о нарушениях правил дорожного движения. Датчик также распознаёт госномера автомобилей для дальнейшего создания карты корреспонденции транспортной системы в рамках городской агломерации.

Отметим, в Свердловской области действуют более 600 стационарных камер фиксации нарушений. Они размещены в местах наибольшей концентрации ДТП.