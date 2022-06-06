Канберра, , 07:27 — REGNUM Американскую компанию Google признал виновной в публикации клеветнической информации на принадлежащей ей платформе YouTube федеральный суд Австралии. Об этом 6 июня сообщила газета The Sydney Morning Herald.

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Судья Стивен Рарес постановил выплатить компенсацию экс-заместителю премьер-министра австралийского штата Новый Южный Уэльс Джону Бариларо более $500 тыс. за публикацию клеветнических сведений о нем. Судья расценил видеозаписи, размещённые на YouTube как «безжалостную и злобную кампанию», а автор роликов комик Джордан Шенкс, по мнению судьи, выступил в них «с вызывающими ненависть расистскими высказываниями».

Бариларо обвинил Google в публикации контента, содержащего ложные обвинения в его адрес, а также оскорбления на национальной почве. В видеороликах, как указал Барилларо, «грубо и оскорбительно высмеивали его итальянское происхождение». Политик отметил, что после ряда жалоб компания Google не предприняла никаких действий для удаления видеоматериалов, либо ограничения доступа к ним.

Представитель Google не смог объяснить суду, по какой причине компания игнорировала жалобы Бариларо, поступавшие с 2020 года и на каком основании позволяла Шенксу публиковать видеозаписи, содержащие клевету и «расистские нападки».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с компании с Google российские судебные приставы взыскали штраф на сумму более 7,7 млрд рублей.

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