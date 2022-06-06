Иньчуань, Китай, 6 июня, 2022, 06:54 — ИА Регнум. Новый комплекс петроглифов был обнаружен на горе Хэланьшань в городе Шицзуйшань в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает 6 июня агентство Синьхуа.

Semenov.m7 Беломорские петроглифы

Основываясь на предварительном исследовании, петроглифы, высеченные на поверхности неровного темно-серого песчаника, имеют длину около 80 метров и содержат более 30 отдельных изображений, что делает их естественной галереей.

Хорошо сохранившиеся и яркие картины изображают в основном стада. Самое большое из которых составляет 1,68 квадратных метра, а также оленей и некоторые символы, выполненные с помощью резьбы.

Гора Хэланьшань считается представителем наскальных рисунков и петроглифов на севере Китая. К настоящему времени там было найдено более 10 000 наскальных рисунков и резных изображений, имеющих возраст от 3000 до 10 000 лет.

По словам местных властей, последнее открытие дает веские свидетельства для дальнейшего изучения социальной жизни и экономических моделей раннего человечества.