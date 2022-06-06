Вашингтон, , 04:23 — REGNUM Отношения между Москвой и Вашингтоном нужно поддерживать, нельзя «взять и разорвать дипломатические отношения». Об этом заявил ТАСС посол США в России Джон Салливан.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

Комментируя отношения между РФ и США, дипломат подчеркнул, что несмотря на разногласия, «нужно продолжать взаимодействовать друг с другом». По его словам, «абсолютный минимум» — это наличие посольств.

«Мы не можем взять и разорвать дипломатические отношения и перестать говорить друг с другом. […] Я просто думаю, что, на самом деле, мы никогда не разойдёмся полностью, потому что мы объединены как постоянные члены Совета безопасности [ООН] », — приводятся слова Джона Салливана.

Напомним, что 5 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что коллективный Запад во главе с США давно перешёл к разрыву отношений с Россией.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель Дэвид Голдман в колонке CNN сравнил экономическую ситуацию в США с «походом в сортир», выразив надежду на то, что никто не нажмёт на кнопку «смывного бачка».

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