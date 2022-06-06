Вашингтон, 6 июня, 2022, 03:09 — ИА Регнум. Власти США не намерены ослаблять антироссийские санкции ради возобновления поставок украинского зерна на мировой рынок. Об этом 5 июня сообщила американская газета Politico.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерно

В публикации сказано, что Белый дом внимательно следит за ходом переговоров ООН и России и за консультациями с Турцией о возобновлении Украиной экспорта зерна через Чёрное море. Однако указывается, что в Вашингтоне со скепсисом относятся к перспективам этого переговорного процесса.

По данным издания, один из высокопоставленных американских чиновников назвал запрос Москвы «дипломатией вымогательства» и отметил, что США блокируют любую сделку, которая будет предполагать снятие, либо ослабление антироссийских экономических санкций.

Кроме того, утверждается, что республиканцы в Конгрессе США выступили против смягчения санкционных мер против России. В частности, о такой позиции заявил в интервью Politico сенатор Джим Риш от штата Айдахо, который занимает пост старшего республиканца в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Также власти США намерены продолжить поставки вооружения Киеву, надеясь на то, что такой шаг поможет Украине возобновить экспорт зерна.

Напомним, США и их союзники выдвинули России обвинения в блокировке черноморских портов Украины и создании препятствий поставкам зерна на мировой рынок. При этом президент России Владимир Путин заявил о готовности Российской Федерации обеспечить беспрепятственный вывоз украинского зерна через подконтрольные ей порты, такие как Бердянск и Мариуполь, если Украина разминирует свои морские гавани.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на обвинения со стороны Жозепа Борреля в создании Россией дефицита зерна заявила, что приехать, купить и забрать зерно Евросоюзу мешает лишь дефицит совести.