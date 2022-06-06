Нью-Йорк, США, , 02:34 — REGNUM В США на 71-м году жизни скончался музыкант венгерского происхождения Алек Джон Сач, бас-гитарист и сооснователь американской рок-группы Bon Jovi. Об этом пресс-служба рок-группы 5 июня сообщает на своей странице в Twitter.

пресс-служба рок-группы Bon Jovi «Мы опустошены новостью о том, что наш дорогой друг Алек Джон Сач ушёл из жизни… Алек был неотъемлемой частью при создании группы… Нам будет его не хватать».

Сач родился в Йонкерсе (штат Нью-Йорк, США) 14 ноября 1951 года. В 1983 году он присоединился к новой группе, получившей название Bon Jovi, в составе которой за 11 лет записал пять альбомов. Покинул группу Сач в 1994 году, предположительно из-за травмы руки, после которой не смог полноценно восстановиться.

14 апреля 2018 году музыкант воссоединился с рок-группой Bon Jovi на церемонии её включения в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде (штат Огайо).