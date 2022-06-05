Донецк, , 22:18 — REGNUM Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинские военные

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21:40 — населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Горловка: выпущено пять снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 5 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли город Донецк и населенный пункт Пантелеймоновка.