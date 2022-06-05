Кардифф, Великобритания, 5 июня, 2022, 20:57 — ИА Регнум. 5 июня сборная Уэльса в матче финала плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года одержала минимальную победу над сборной Украины. Основное время встречи, проходившей в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити», завершилось со счетом 1:0.

@cfcunofficial (Chelsea Debs) London Александр Зинченко

Единственный мяч на 34-й минуте встречи в свои ворота забил 32-летний нападающий лондонского «Вест Хэм Юнайтед» Андрей Ярмоленко. Желтые карточки получили Джо Аллен, Даниэль Джеймс, Виталий Миколенко, Роберт Пейдж и Михаил Мудрик.

Статистика матча (Уэльс/Украина)

Удары 9/24

Удары в створ 2/9

Владение 39%/61%

Угловые 4/7

Нарушения 7/7

Составы команд:

Уэльс: Уэйн Хеннесси, Бэн Дэвис, Джо Родон, Итан Ампаду, Неко Уильямс (Рис Норрингтон-Дэвис, 90’), Джо Аллен, Аарон Рэмзи, Коннор Робертс, Гарет Бэйл (Харри Уилсон, 83’), Киффер Мур, Даниэль Джеймс (Бреннан Джонсон, 71’).

Украина: Георгий Бущан, Илья Забарный, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко, Тарас Степаненко (Сергей Сидорчук, 70’), Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский (Николай Шапаренко, 70’), Виктор Цыганков (Михаил Мудрик, 77’), Александр Зинченко, Роман Яремчук (Артем Довбик, 77’).