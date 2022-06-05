Новосибирск, , 17:49 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 5 июня, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 674 пациента, в том числе два ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 52 новых носителя коронавируса. За это же время 59 человек выписаны с выздоровлением, два пациента скончались. В реанимации находятся 90 человек, на ИВЛ — 17 пациентов.

Всего в регионе выявлено 258 815 случаев заражения коронавирусом, 252 215 пациентов выздоровели, умерли 5673 человека.