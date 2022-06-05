Астана, 5 июня, 2022, 17:35 — ИА Регнум. В большинстве регионов Казахстана завершилось голосование по внесению изменений и дополнений в конституцию страны. Об этом 5 июня сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Республики Казахстан.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Большинство участков для голосования на республиканском референдуме закрылись в 20:00 по местному времени (17:00 по мск). Однако из-за разницы во времени в пяти регионах — Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской и Кызылординской областях — участки закроются на час позже.

«По состоянию на 18:00 часов 5 июня бюллетени получили 65,04% от общего количества граждан, включенных в списки», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 5 июня жители Казахстана голосуют по вопросу внесения изменений в конституцию страны, которые направлены на сокращение президентских полномочий, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством.