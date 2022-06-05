Анкара, , 16:44 — REGNUM С предложением Анкары реформировать Совет Безопасности ООН начали соглашаться страны Запада. Об этом сообщил 5 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на съезде правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

По его словам, о реформировании СБ ООН Турция говорит не один год.

«Предложение по поводу реформирования СБ ООН, которое мы выдвигаем уже много лет, выглядит успешным. В мире более пяти [стран — членов Совбеза]. Теперь они сами начали об этом говорить. Они говорят, что надо реформировать Совет Безопасности ООН. Они придут к тому, о чем мы говорим», — пояснил глава государства.