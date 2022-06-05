Анкара, 5 июня, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Власти Турции не изменят свою позицию по вступлению Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс (НАТО) без выполнения требований Анкары. Об этом сообщил 5 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на съезде правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Напомним, заявки на вступление Финляндии и Швеции в НАТО были официально вручены Столтенбергу 18 мая послами этих стран при НАТО.

Власти Турции категорически против вступления этих стран в НАТО по ряду причин, основной из которых является поддержка Швецией и Финляндией Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция считает террористической.

«Пока наши ожидания не оправдаются, мы не изменим нашу позицию по расширению НАТО», — сказал президент.