Донецк, 5 июня, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:40 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку.