Москва, 5 июня, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Большая часть жителей России желает накопить к моменту выхода на пенсию сумму в размере четыре-пять миллионов рублей. Это 5 июня следует из результатов опроса общественного мнения инвестиционной компании Anderida Financial Group, которое приводит РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Отмечается, что исследование проводилось в мае 2022 года и в нем принимали участи 1,5 тысячи совершеннолетних жителей России из крупных российских городов.

Также указывается, что свыше 70% опрошенных считают, что при выходе на пенсию желательно иметь подушку безопасности для покрывания недостающих ежемесячных трат на поддержание привычного образа жизни. При этом порядка 10% респондентов считают, что прожить на пенсию реально и откладывать средства необязательно, а остальные 20% рассчитывают на финансовую поддержку от детей и внуков.

«Каждый второй из тех, кто собирается полагаться на свои сбережения, называет сумму накоплений, которая должна быть на счету, равную четырем-пяти миллионам рублей. Еще 30% хотели бы иметь более пяти миллионов рублей, оставшиеся респонденты — два-четыре миллиона рублей», — говорится в результатах исследования.

В то же время, уточняется, что только 11% участников опроса откладывают на пенсию, при том, что с 2020 года их количество выросло на 2%. При этом 45% участников опроса оценили средние ежемесячные траты на пенсии в 40-50 тысяч рублей, 30% — от 50 до 70 тысяч рублей, 15% — 20-40 тысяч рублей, и еще 10% — свыше 70 тысяч рублей в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня из данных опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) стало известно, что большинство жителей России (84%) любят путешествовать.