Москва, 5 июня, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Из-за высоких издержек при отказе от российских энергоносителей Европе лучше отказаться от идеи введения эмбарго на природный газ из РФ. Об этом 5 июня написал российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Как напомнил Пушков, ранее в немецких СМИ появились сообщения о том, что только введение Россией ответных санкций на антироссийские ограничения Запада в отношении дочерней компании Газпрома — Gazprom Germania — обойдется ФР ежегодно в дополнительные €5 млрд.

Также он пояснил, что фактически это означает, что попытка Европы отказаться от газа из России будет стоить сотни миллиардов евро и выльется в еще большие суммы через много лет.

При этом Пушков указал, что такая попытка может оказаться провальной, так как адекватная замена российскому трубопроводному газу отсутствует.

«ЕС с трудом принял решение о частичном эмбарго на российскую нефть. От идеи эмбарго на газ Европе лучше отказаться. Ветряки не спасут», — написал в своем сообщении российский сенатор.

Как передавало ИА REGNUM, ранее немецкое издание Welt сообщило, что после того, как Россия 11 мая в ответ на санкции Запада прекратила поставки природного газа в германские федеральные земли, немецким управляющим домовым компаниям приходится включать в коммунальные счета так называемые газовые надбавки.