Москва, 5 июня, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В ближайшее время российские производители начнут выпуск автомобилей Lada Granta и всех версий УАЗ по упрощённым техническим требованиям. Об этом сообщили представители Росстандарта и Минпроторга РФ в ответ на запрос Autonews.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Автоваз

В мае 2022 года Росстандарт восстановил действие ряда национальных норм, упрощающих требования к техническим характеристикам автомобилей. Это решение должно снизить зависимость отечественных производителей от поставок иностранных комплектующих в условиях санкционного давления.

В Росстандарте и Минпроторге РФ сообщили, что разрешения на выпуск авто по упрощённым требованиям получили компании ПАО «КаМАЗ», ООО «УАЗ», ООО «ПАЗ», ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» и АО «АвтоВАЗ». Среди конкретных моделей, которые появятся на рынке в ближайшее время, отмечаются основная линейка грузовиков КамАЗ, вся линейка марки УАЗ, автобусы ПАЗ 3205, автомобили ГАЗ 3302 и седаны Lada Granta.

Упрощённые требования предусматривают выпуск автомобилей без антиблокировочной системы тормозов. Также разрешается установка двигателей экологического класса ниже Евро-5.