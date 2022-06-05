Москва, , 12:43 — REGNUM Истребитель МиГ-29 вооруженных украинских формирований был сбит российской авиацией в воздушном бою в районе Славянска. Об этом 5 июня рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

«В ходе воздушного боя в районе населенного пункта Славянск Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — сказал он.

Помимо того, Конашенков добавил, что российские средства противовоздушной обороны в районе Одессы сбили самолет военно-транспортной авиации Ан-26 воздушных сил Украины, который перевозил вооружение и военную технику, а также 10 украинских беспилотников, включая один «Байрактар ТБ2».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий РВСН Сергей Каракаев заявил, что на сегодняшний день 95% группировки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Вооруженных сил РФ пребывает в состоянии постоянной боевой готовности.