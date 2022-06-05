Москва, 5 июня, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Во Всемирный день окружающей среды свою экспедицию в поддержку «Чистой Арктики» начали легендарный путешественник, амбассадор проекта Фёдор Конюхови мастер спорта международного класса, пилот Игорь Потапкин. Российские пилоты вылетели из деревни Перхачёво, где собрались десятки человек, среди которых были и волонтёры «Чистой Арктики».

Dmitry Rozhkov Фёдор Конюхов

Как признался сам Фёдор Конюхов, на новые свершения его вдохновляют в том числе такие неравнодушные люди, которые заботятся о сохранении красоты и чистоты природы родного края.

«Завораживающая, загадочная и манящая красота Арктики заставляет меня возвращаться сюда вновь и вновь. Приятно осознавать, что благодаря тысячам неравнодушных людей, которые присоединились к проекту, я смогу с высоты птичьего полёта увидеть, как преображается Арктика и возвращается её первозданная чистота!», — сказал Фёдор Конюхов.

Предполагается, что прибытие команды в Москву состоится 12 июня — в День России, а завершится экспедиция в Новороссийске 22 июня. Но на этом российские пилоты не собираются останавливаться. В августе Фёдор Конюхов и Игорь Потапкин планируютдостичь Северного полюса на этом же параплане. Доставку команды на остров Рудольфаи подбор в районе Северного полюса осуществит ледокол «50 лет Победы». Год назад этот ледокол в рамках проекта «Чистая Арктика» доставил Конюхова на льдину, где была развёрнута первая в истории одиночная дрейфующая полярная станция.

«Самые амбициозные планы приводят нас к смелым и решительным поступкам. То, что Федор Конюхов и Игорь Потапкин в День эколога совершат такой впечатляющий перелёт в поддержку «Чистой Арктики», позволит ещё раз напомнить об ответственности человека перед природой. Символично, что точка отправления — именно Архангельск, в котором забота о величественной северной природе, лесистых и таежных районах занимает особое место. Мы будем следить за ходом всей экспедиции и с радостью продолжим работы в рамках второго сезона федерального проекта», — заявил Заместитель губернатора Архангельской области Сергей Пивков.

Второй сезон «Чистой Арктики» стартовал 28 мая в Мурманской области, где сотни волонтёров собрали 12 тонн мусора в прибрежных зонах Мурманска, Кандалакши и Кировска. Участников второго этапа федерального проекта поприветствовал президент Российской Федерации Владимир Путин.