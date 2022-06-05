Вашингтон, , 11:43 — REGNUM На сегодняшний день ситуация на Украине складывается совсем не в пользу киевского режима. Об этом 4 июня заявил экс-заместитель командующего Европейского командования ВС США генерал-лейтенант Стивен Твитти в ходе своего выступления на Совете по международным делам, его слова приводит сайт этой организации.

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«Я думаю, что война на Донбассе поворачивается в пользу русских», — сказал он, добавив, что Вооруженные силы (ВС) РФ в ходе спецоперации по денацификации Украины перешли, по его мнению, от тактики широкого наступления к взятию отдельных городов.

Также Твитти указал, что Россия не вкладывает в военные действия боевую мощь с пехотой и танками, а собрала свою артиллерию и именно так добивается успеха на Украине.

При этом американский генерал напомнил, что США намеревались ослабить Москву, не определив, что именно они имеют ввиду под таким ослаблением.

«Разница лишь в том, что у России чертовски большая боевая мощь, намного большая чем у украинцев. Поэтому нет никакого способа, чтобы украинцы когда-либо уничтожили или победили русских», — констатировал он.

Кроме того, Твитти добавил, что также у киевского режима нет и никогда не будет сил для того, чтобы вынудить ВС РФ уйти с территории Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политический консультант американского Госдепартамента и минобороны США Эдвард Люттвак заявил, что проведение референдумов в Донбассе о вхождении Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) в состав России может положить конец кризису на Украине.