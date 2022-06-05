Москва, 5 июня, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Запуск ангольского спутника AngoSat-2 запланирован на начало сентября 2022 года. Об этом 5 июня сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Иван Шилов ИА REGNUM Спутник

Первоначально запуск спутника AngoSat-2 планировался на весну 2022 года. Спутник изготовлен специалистами российской компании, но в космическом аппарате использовались некоторые детали французской компании Airbus.

В мае посол РФ в Анголе Владимир Тараров рассказал, что на фоне антироссийских санкций французский подрядчик нарушил условия контракта. Поэтому отечественным специалистам потребовалось дополнительное время для самостоятельного изготовления текущих деталей.

Первый спутник связи Анголы AngoSat-1 был запущен в декабре 2017 года с космодрома Байконур. После запуска специалисты потеряли связь со спутником из-за проблем с электропитанием космического аппарата.

После этого Россия и Ангола заключили дополнительное соглашение по созданию нового спутника связи. Работы над аппаратом AngoSat-2 начались в августе 2018 года.