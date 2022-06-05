Вашингтон, , 08:41 — REGNUM Введенное Европейским союзом поэтапное эмбарго на поставки российской нефти вероятнее всего нанесет удар по мировой экономике, а не доходам России от нефтяного экспорта. Об этом 5 июня написал обозреватель Клиффорд Краусс в своей статье для газеты New York Times.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как считает автор материала, таким решением лидеры Евросоюза, ранее принявшие решение об эмбарго на российскую нефть, совместно с США хотели добиться ослабления России, лишив ее доходов от этого вида экспорта.

«Они надеются, что их действия заставят российские нефтедобывающие компании закрыть скважины, поскольку в стране не очень много нефтехранилищ, где она может хранить топливо, пока ищет новых покупателей. Однако эта попытка опасна и может провалиться. Если цены на нефть будут существенно расти, общие российские доходы от ее продажи уменьшатся незначительно», — написал он в своей статье.

При этом Краусс отметил, что рост цен на черное золото, которые итак очень высоки, прямо отразится на Европе и США.

«Европейским компаниям придется рыскать по миру в поисках такой нефти, которую их нефтезаводы смогут перерабатывать столь же легко, как и российскую. Периодически может даже возникать дефицит определенных видов топлива, таких как дизель, который необходим для грузовиков и сельскохозяйственной техники», — указал обозреватель.

Также он предположил, что Европа, невзирая на введенное эмбарго на российскую нефть, будет продолжать зависеть от поставок российского природного газа и такая ситуация, по его мнению, может «длиться годами».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что санкции России против компании Gazprom Germania и её дочерних предприятий могут обойтись потребителям газа в Германии в дополнительные €5 млрд в год.