Пхеньян, 5 июня, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Пущенные КНДР 5 июня 8 баллистических ракет малой дальности пролетели от 110 до 670 км с максимальной высотой от 25 до 90 км при скорости в 3−6 махов. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг КНДР

Ракеты были пущены из района аэропорта Сунан в Пхеньяне, полигона Тончханни в Пхенан-Пукто, из Хамхына в провинции Хамген-Намдо, Кэчхона в провинции Пхенан-Намдо.

«Разведывательные органы Южной Кореи и США тщательно анализируют дополнительную информацию», — отмечается в сообщении военных.

Северная Корея с 09:08 по 09:43 (с 03:08 по 03:43 мск) выпустила из ряда мест 8 баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Это 18-е ракетное испытание КНДР с начала года.