Украина, , 08:16 — REGNUM Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов предложил переименовать Украину в УГИЛ (Украинское государство Ивано-Франковска и Львова, западные регионы Украины).

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«Украину нужно переименовать в УГИЛ — Украинское государство Ивано-Франковска и Львова», — передает его слова РИА Новости.

Он отметил, что сегодня выходцы из Ивано-Франковского и Львовского регионов занимают ведущие посты в других регионах страны, являясь сатрапами киевского националистического режима.

«Местному населению киевский режим не доверял и не доверяет, поэтому в центральные и юго-восточные регионы везут на ключевые посты выходцев из западноукраинских областей. Их задача — запугивать, унижать и терроризировать местное население», — считает он.

Российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации.