Вильнюс, 2 июля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Позиция Европейского союза по запрету транзита грузов в Калининградскую область воспринимается в Литве как «поражение». Об этом 2 июля пишет немецкое издание Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

По данным издания, решение Еврокомиссии о скором снятии запрета на транзит «позволяет Литве отступить, сохранив лицо», однако литовские власти воспринимают его «как поражение».

«Немцы оказывали давление на Еврокомиссию с 18 июня, чтобы Калининград не попал под санкции», — сказал один из чиновников Литвы, которому известно о ходе переговоров.

Также указывается, что в данный момент имеются прогнозы на тему того, что теперь последствия этой ситуации скажутся главным образом на самой Литве.

«Похоже, России удалось напугать Еврокомиссию <…> Россия успешно поставила под сомнение нашу репутацию», — заявил изданию литовский политолог Довиле Якнюнайте.

В то же время отмечается, что последствия конфликта с Россией по транзиту в Калининградскую область в сфере железнодорожного транспорта Литвы уже стали очевидны, и в 2022 году Литовские железные дороги ждут убытков на сумму €150 млн, также ими будут сокращены две из девяти тысяч сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня власти Литвы прекратили транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, суммарно составляющих порядка 50% всего транзита.