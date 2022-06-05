Москва, , 06:57 — REGNUM Поэтапный отказ ЕС от импорта российской нефти скорее нанесет удар по мировой экономике, нежели по доходам Москвы от экспорта энергоресурса, считает обозреватель New York Times Клиффорд Краусс, материал которого цитирует РИА Новости.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Краус отметил, что вводя полный запрет на поставки нефти из России, ЕС и США хотели ослабить Россию и лишить ее миллиардов долларов от продажи энергоресурсов.

«Они надеются, что их действия заставят российские нефтедобывающие компании закрыть скважины, поскольку в стране не очень много нефтехранилищ, где она может хранить топливо, пока ищет новых покупателей. Однако эта попытка опасна и может провалиться. Если цены на нефть будут существенно расти, общие российские доходы от ее продажи уменьшатся незначительно», — отметил Краусс.

При этом обозреватель New York Times предупредил — рост и без того высоких цен на нефть напрямую скажется на Европе и Соединенных Штатах. «Европейским компаниям придется рыскать по миру в поисках такой нефти, которую их нефтезаводы смогут перерабатывать столь же легко, как и российскую. Периодически может даже возникать дефицит определенных видов топлива, таких как дизель, который необходим для грузовиков и сельскохозяйственной техники».

По мнению автора, несмотря на нефтяное эмбарго, Европа продолжит зависеть от российского природного газа, и эта ситуация может «длится годами».