Будапешт, 5 июня, 2022, 02:52 — ИА Регнум. Проблемы с психикой заподозрил у президента Украины Владимира Зеленского спикер парламента Венгрии Ласло Кевер. Такое заявление политик сделал 4 июня в интервью с HirTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

По мнению Кевера, украинский лидер не совсем адекватно ведёт себя на международной арене, угрожая тем, от кого хочет получить помощь.

В частности, Кевер пояснил, что не припоминает такого, чтобы глава какой-либо страны, нуждающейся в помощи, осмелился выступить против кого-то так, как это сделал Зеленский в случае с канцлером Германии Олафом Шольцем и в случае с Венгрией.

«Угрожают врагам, а не тем, кого хотят сделать друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема, и я не знаю, что с этим можно сделать», — указал спикер парламента Венгрии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению российского публициста, германиста Тимофея Борисова, канцлер Германии Шольц вряд ли посетит Украину после унизительных высказываний, допущенных украинскими политиками в адрес президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.