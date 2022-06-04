Париж, 5 июня, 2022, 02:24 — ИА Регнум. Женщина погибла во время сильной грозы во французском городе Руане на севере страны. Об этом 5 июня сообщил телеканал BFM.

(сс) George Hodan Ливень

Уточняется, что женщина попала в сильный поток воды на улице Верт, рядом с вокзалом города Руана, и её унесло под автомобиль. Спасти женщину не удалось.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен отметил, что в связи с обрушившейся на большую часть территории Франции непогодой, спасатели в течение дня 4 июня 750 раз выезжали на вызовы. Оранжевый уровень погодной опасности сохраняется в 50 департаментах из 96 в европейской части Франции. По прогнозам метеорологов, сильные ливни будут наблюдаться во Франции как минимум до утра 5 июня.

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