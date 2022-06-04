Сараево, , 22:39 — REGNUM Нарушения при назначении гражданина Германии Кристиана Шмидта Высоким представителем Боснии и Герцеговины свидетельствуют о намерении Запада манипулировать этой страной. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 июня в интервью телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».

Сергей Лавров Пресс-служба МИД РФ

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Он считает, что это назначение говорит о нежелании передавать управление Боснией и Герцеговиной самому государству. Целью запада министр назвал сохранение напряжения в стране.

«Запад выступил категорически против, что означает только одно: он по-прежнему хочет манипулировать Боснией в своих интересах и делать из нее очередной плацдарм для распространения НАТО, для экспансии альянса на Балканах», — сказал Сергей Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России назвал рискованной передачу Украине установок реактивных система залпового огня (РСЗО). Он предположил, что эти действия увеличат количество погибших на Украине.