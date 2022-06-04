Минск, , 19:54 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 4 июня возложил венок к монументу Победы в Минске. Информация об этом опубликована на сайте Московского патриархата.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл patriarchia.ru

В церемонии возложения венка к монументу Победы приняли участие также Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин, управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий, Уполномоченный по делам религий и национальностей Белоруссии Александр Румак; председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев; государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев; председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Владимир Легойда, уточнили в пресс-службе РПЦ.

Патриарх Кирилл прибыл в столицу Белоруссии 4 июня. В Минске он проведёт три дня. Визит приурочен к празднованию 1030-летия православия на белорусских землях, которое отмечается в 2022 году.