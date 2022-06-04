Вашингтон, 4 июня, 2022, 19:25 — ИА Регнум. Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в России за контрабанду наркотиков, просят отправить в США. С таким призывом в соцсетях выступил семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон.

Алексей Колчин ИА REGNUM Игрок БК УГМК — Бриттни Грайнер

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«Более 100 дней. Мы должны вернуть её домой», — написал спортсмен.

Бриттни Грайнер арестована до 18 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, баскетболистку задержали в феврале в аэропорту Шереметьево. В её багаже таможенники обнаружили вейпы, наполненные гашишным маслом. Было возбуждено уголовное дело.