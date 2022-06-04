Ереван, , 17:57 — REGNUM 4 июня в Ереване на «Республиканском стадионе» сборная Армении в матче первого тура Лиги Наций УЕФА одержала минимальную победу над сборной Ирландии со счетом 1:0.

Единственный мяч на 74-й минуте встречи забил 21-летний атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. Желтые карточки получили Шейн Даффи, Джеф Хендрик и Степа Мкртчян.

На матче работала румынская бригада арбитров во главе с Раду Петреску. Ассистенты главного судьи — Раду Гингуляк и Мирча Григориу.

Стартовые составы команд:

Армения: Давид Юрченко, Арман Оганесян (Степа Мкртчян, 61’), Варадзат Ароян, Камо Оганесян, Грайр Мкоян, Оганес Амбарцумян, Артак Григорян, Хорен Байрамян, Эдуард Сперцян, Тигран Барсегян (Артак Дашян, 89’), Ваан Бичахчян (Саркис Адамян, 56’).

Ирландия: Кьювин Келлехэр, Шейн Даффи, Джон Иган, Натан Коллинс, Шеймус Коулман (Уилл Кин, 81’), Энда Стивенс (Джеймс Макклин, 73’), Жэош Каллен (Алан Браун, 81’), Каллум Робинсон (Джейсон Найт, 73’), Джеф Хендрик, Чидозие Огбене, Трой Парротт (Майкл Обафеми, 65’).

Сборная Армении, одержав первую победу и набрав три очка, поднялась на первую позицию в турнирной таблице группы 1 Лиги B. Ирландия без очков опустилась на последнее место.