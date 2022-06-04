Новосибирск, , 17:56 — REGNUM Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев поручил территориальным прокурорам проверить спортивные объекты. Поручение дано после гибели подростка, которого придавило футбольными воротами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Прокуратура Ysia.ru

Напомним, что 2 июня в новосибирском селе футбольные ворота насмерть придавили ребёнка.

По данным ведомства, анализ информации свидетельствует о росте в 2022 году количества случаев гибели детей на территории региона от внешних причин.

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