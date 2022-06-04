Москва, 4 июня, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Россия за прошедшие сутки эвакуировала из опасных районов Украины, а также из Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР) более 20 тыс. человек. Об этом 4 июня сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Александр Полегенько ИА REGNUM Столовая для беженцев с Украины

«За прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию РФ эвакуированы 20 167 человек, в том числе 2 695 детей», — сказал он.

Мизинцев добавил, что всего в Россию с начала спецоперации были эвакуированы уже 1 655 107 человек, из которых 268 189 детей.

Как передавало ИА REGNUM, 3 июня в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что войска ДНР освободили от украинских боевиков 224 населенных пункта.