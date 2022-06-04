Лиссабон, , 17:31 — REGNUM 20-летний португальский центральный защитник лиссабонского «Спортинга» Гонсалу Инасиу может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно. Португальский клуб готов отпустить футболиста за 45 миллионов евро. Об этом 4 июня сообщил журналист Фабрицио Романо.

Текущее соглашение Гонсалу Инасиу с лиссабонским клубом рассчитано еще на четыре сезона до конца июня 2026 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает защитника в 23 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Гонсалу Инасиу принял участие в 28-ми матчах португальской Примейры Лиги 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил одну желтую карточку.