Москва, 4 июня, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Более 13 тыс. взрывоопасных предметов обезвредили в Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Об этом 4 июня заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Mil.ru Саперы

«Отряды разминирования Вооруженных сил (ВС) РФ и МЧС РФ выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской Народных Республик от взрывоопасных предметов», — сказал он.

По его словам, российские саперы, которые обнаружили и обезвредили 13 801 взрывоопасный предмет, всего проверили 2 772,04 га, 35 зданий, один мост и 9,64 км дорог.

Как передавало ИА REGNUM, 4 июня официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией РФ поражены 54 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.