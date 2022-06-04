Стокгольм, , 17:18 — REGNUM Председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли 4 июня на пресс-конференции в Стокгольме заявил, что НАТО важно проявить солидарность со Швецией и Финляндией в момент, когда эти две страны подали заявку на вступление в альянс, сообщает ТАСС.

BALTOPS 2018 U.S. Naval Forces Europe

Заявление сделано в связи с началом военных учений Baltops 22 (Baltic Operations). Они пройдут с 5 по 16 июня в центральной и южной частях Балтийского моря, а также на береговых полигонах в Германии, Швеции, Польше и странах Прибалтики.

Пресс-конференция состоялась на американском десантном корабле USS Kearsarge, длина которого составляет 257 метров. Судно такого размера впервые проходит по Стокгольмскому архипелагу. В учениях принимают участие 14 стран НАТО, 44 корабля и около 100 самолётов.

«В этом году все по-другому, учитывая контекст <…>. Для стран НАТО важно проявить солидарность со Швецией и Финляндией после подачи заявки в альянс», — сказала Марк Милли.

Он отметил, что Швеция внесёт важный вклад в организацию, когда станет ее членом, обладая не самой большой, но качественной и с высоким потенциалом армией. Членство Швеции и Финляндии значительно укрепит позицию НАТО в регионе Балтийского моря.

«То, что мы видим сегодня в Стокгольме, посылает важный сигнал о безопасности в нашей части мира. Важно, что сегодня здесь представлены несколько стран, мы находимся в сложной ситуации, что делает наше сотрудничество еще более важным. Можно назвать это новой холодной войной или новым железным занавесом, но мы должны осознать факты о том, что происходит вокруг нас прямо сейчас. Вот почему демократии должны держаться вместе», — заявил на пресс-конференции министр обороны Швеции Петер Хультквист.

Добавим, заявки от Швеции и Финляндии о вступлении в альянс НАТО поступили 18 мая 2022 года.