Новосибирск, , 17:05 — REGNUM В Новосибирске вынесен обвинительный приговор полковнику запаса Дмитрию К. за взятку от коммерческой компании. Об этом сообщил 2-й Восточный окружной военный суд в своём телеграм-канале.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что военнослужащий получил от строительной организации более 16 млн рублей. Взамен он обещал создать условия для победы в аукционе на строительство многоквартирного дома. Кроме этого, он подписывал акты выполненных работ без надлежащего строительного контроля, что повлекло неисполнение госконтракта.

Суд приговорил его к десяти годам в колонии строго режима со штрафом в размере 33 630 000 рублей. Также мужчину лишили права занимать должности государственной службы.