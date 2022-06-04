Краснодар, 4 июня, 2022, 16:53 — ИА Регнум. 20-летний нигерийский нападающий болгарского клуба «Ботев Пловдив» Олакунле Олусегун проведет в «Краснодаре» еще один сезон на правах аренды. Однако «быки» пока не намерены выкупить футболиста.

ФК «Краснодар»

В прошедшем сезоне Олакунле Олусегун, выступая за «Краснодар» на правах аренды, принял участие в девяти матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя результативными передачами. Суммарно на поле нападающий провел 708 минут.

Олакунле Олусегун перешел в «Ботев Пловдив» 19 августа 2021 года из датского клуба «Фремад» на правах свободного агента. Текущее соглашение нигерийского нападающего с болгарским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.